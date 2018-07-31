"Гиви и Моторола получили пополнение" - двух боевиков уничтожили в бою

Пополнение - двух донбасских боевиков уничтожили в СирииФото svoboda.org

В сети показали 2 пророссийских убийц, которые воевали на Донбассе. Их уничтожили во время военных действий в Сирии.

Фото опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на странице в Facebook.

"Славная бригада дембелей пополнилась очередными, Побережный Петр "Умка" из города Брянка Луганской области", - написал об одном из них.

По его словам, погибший также воевал в Сирии.

Другой ликвидированный террорист - Сергей Колдунов из Красноярска. Он после Донбасса подался в Сирию, где и погиб.

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31 июля и 1 августа в г. Лисичанск Луганской обл. украинские военные проводят мероприятия по противодействию террористическим и диверсійним угрозам.