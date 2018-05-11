Кремль может отдать террористу Гиркину самопровозглашенную ЛНР, чтобы усилить свой контроль над оккупированным Донбассом. Фото из открытых источников.

Кремль может отдать террористу Игорю Гиркину должность "главы" самопровозглашенной ЛНР, но ни в коем случае не "повесит" на него сбивание малайзийского Boeing в 2014 году.

Так считает Иван Тютрин, ответственный секретарь Форума свободной России, который сейчас находится в политической эмиграции в Литве.

"Вариант какого бы то ни было Гиркина в ЛНР вполне возможен по той простой причине, что принцип divide et impera (разделяй и властвуй) - это то, чем ФСБ и российские власти занимаются регулярно. Опять же, если мы исходим из того, что Гиркину отводится определенная роль для решения вполне определенных политических задач. Сегодня он в определенной колоде. При определенных обстоятельствах его могут подвинуть туда или подвинуть назад.

Но я думаю, что никаких долгосрочных планов на него нет, потому что в принципе решения, принимаемые российским руководством, не рассчитаны на долгосрочную перспективу. Они очень часто ситуативные или относятся к уже очень близкого горизонта планирования ", - сказал Тютрин.

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Добавил, что Кремль не готов сделать Гиркина ответственным за катастрофу сбитого террористами малайзийского Boeing летом 2014 года, потому что такой шаг еще больше запятнает репутацию Владимира Путина.

Внешняя политика, которую ведет президент РФ Владимир Путин, приближает Россию "к распаду и потере государственности". Такое мнение высказал российский террорист Игорь "Стрелков" Гиркин в одном из своих интервью,