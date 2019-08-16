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пятница, 16 августа 2019 12:27

Гиркин высказался по поводу ликвидации Захарченко

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Гиркин высказался по поводу ликвидации Захарченко
Террорист не верит в официальную версию ликвидации Захарченко. Фото: УНИАН

В ликвидации главаря ДНР Александра Захарченко заинтересованы его российские кураторы.

Об этом заявил террорист Игорь Гиркин. Он исключил причастность украинских спецслужб к взрыву, передает MK.RU.

"Считаю, что без участия людей, связанных, скажем так, с влиятельными российскими кругами, устранить Захарченко было бы невозможно. Не думаю, что решение о ликвидации было принято официальными властями, но более чем вероятно, что существовали серьезные силы, заинтересованные в устранении", - отметил он.

Боевик считает, что политических мотивов устранения Захарченко не было. Ликвидация была связана с коммерческими вопросами. Речь идет о контроле над серыми схемами и над промышленностью на временно оккупированных территориях Донбасса.

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"Если бы политические мотивы были главными, то Захарченко просто вызвали бы в Москву и оставили здесь. Как это было, например, с Болотовым (Валерий Болотов, экс-главарь ЛНР, - Gazeta.ua)", - уверен Гиркин.

Александр Захарченко был ликвидирован 31 августа 2018 в результате взрыва в кафе "Сепар" на бульваре Пушкина в Донецке. По некоторым данным, неизвестные заложили взрывчатку в люстру или в вывеску над входом в кафе, на которой красовался Чебурашка в камуфляже. Кто является организатором убийства, на данный момент неизвестно.

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