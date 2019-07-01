Гибель медиков на Донбассе: появилась реакция Зеленского

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто. Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел украинского санитарного авто на Донбассе попыткой сорвать переговорный процесс.

"Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс о прекращении огня на Донбассе. Украина всегда действовала и сегодня действует в рамках международных договоренностей и международного права. Призываю наших партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

В то же время в штабе ООС сообщили, что в результате обстрела погибли водитель санитарного автомобиля Хаммер HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко.

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"Санитарный автомобиль, в котором военные медики следовали в одну из передовых позиций для эвакуации раненого собрата, был коварно расстрелян боевиками из противотанкового ракетного комплекса. Командование и личный состав Объединенных сил, сослуживцы выражают искренние соболезнования родным и близким погибших героев", - говорится в сообщении.

27 июня наблюдатели ОБСЕ подтвердили разведения подразделений ВСУ и боевиков возле Станицы Луганской. Согласно договоренностям, разведение сил возможно лишь тогда, когда в зоне боевых действий в течение недели нет обстрелов. Украинские военные и боевики должны отойти от линии соприкосновения одновременно на расстояние до 1 км.