Германия не различает паспорта, в которые ставит свои визы. Фото: росЗМИ

Германия позволяет жителям оккупированного Донбасса въезд на свою территорию по российским паспортам.

Этот факт стал известен благодаря ответу немецкого правительства на запрос докладчика парламентской группы по Украине и России, депутата Свободной демократической партии Ренаты Альт, сообщила немецкая газета Bild.

Из ответа ясно, что власти Германии не обращают внимания на то, откуда родом владелец российского паспорта.

Однако при этом, начиная с апреля 2019-го, немцы ставят визы жителям оккупированного Донбасса в российские паспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россиян не пустили в США на Генассамблею ООН

Также, отвечая на запрос депутата, правительство Германии осудило действия России на территории Украины.

"Федеральный канцлер и федеральный министр иностранных дел выражают речи в поддержку украинскому правительству. Но в то же время можно легко ставить визы в российские паспорта, которые Путин раздает на востоке Украины", - сказала Альт.

Имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" приведет к дальнейшему расколу Украины. Ее можно не принимать, потому что она противоречит основным принципам ОБСЕ, говорит в интервью Gazeta.ua активист, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.