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среда, 19 февраля 2020 08:27

Германия имеет доказательства причастности РФ к войне на Донбассе

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Германия имеет доказательства причастности РФ к войне на Донбассе
 В Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности ООН в связи с 5-летием Минских договоренностей, созыв которого инициировала Россия. Фото - РБК

Представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген жестко раскритиковал РФ на заседании Совбеза и объяснил, что именно она виновна в нарушении договоренностей, достигнутых в Минске и в "нормандском" формате.

Он по пунктам назвал нарушение Россией Минских договоренностей, привел доказательства причастности Российской Федерации к вооруженному конфликту на востоке Украины, в конце заседания Совбеза заявил, что боевики на Донбассе - марионетки Кремля.

"Десять дней назад руководитель ДНР на своем вебсайте сказал, что господин Пашков будет действовать руководителем Донецка. Он был до этого вице-губернатором Иркутска. А Иркутск, насколько мне известно, находится в России", - рассказал Кристофер Хойзген.

Также он отметил, что, согласно словам главы бюро по миграции российского МВД Валентины Козаковой, РФ выдала российские паспорта 227 жителям оккупированной территории Донбасса.

"Вот - участие России", - заявил Хойзген.

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Россия обвинила Украину в "саботаже Минска" и грозит срывом "нормандской" встречи. В ответ на это Хойсген подчеркнул, что именно Россия с самого начала существования этих соглашений их цинично нарушает.

"Минские договоренности предусматривали, что с 15 февраля наступит прекращении огня. Однако 15 февраля, как и ранее, российские силы активно наносили удары, обстреливали Дебальцево. То есть, изначально Россия не выполняла Минские соглашения. Все вызовы, с которыми потом столкнулась власть Украины возникли, потому что Россия нарушила первый пункт минского комплекса мероприятий и ей уже не доверяли", - заявил Хойсген.

По словам представителя Германии, Россия не сдержала пункта об отводе тяжелых вооружений и обстреливала украинцев из артиллерии и минометов, запрещенных Минскими договоренностями калибров, а также порушила договоренность о доступе ОБСЕ.

В ответ представитель России спросил, действительно ли Хойсген "такой наивный и верит в то, что на Донбассе всем управляют марионетки Кремля". На что представитель Германии ответил: "Да, безусловно, верим".

Россия удерживает на востоке Украины войско, больше чем армии некоторых стран ЕС. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. По его словам, на оккупированных территориях около 500 танков, около 1000 бронетанковых машин, почти 130 реактивных систем залпового огня, около 800 артиллерийских систем.

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