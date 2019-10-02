Германия и Россия прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера"

Украина согласовала "формулу Штайнмайера" на переговорах в Минске. Фото: ВВС

Зарубежные ведомства Германии и России одобрительно отозвались о согласовании так называемой "формулы Штайнмайера" относительно выборов в оккупированном Донбассе.

"Я рад, что конструктивная атмосфера во время Трехсторонней контактной группы в Минске привела к столь ожидаемому прогрессу сегодня. Это открывает двери нормандского саммита и других этапов реализации минских соглашений", - сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Он заявил, что согласование "формулы Штайнмайера" открывает двери саммита в нормандском формате.

Также МИД России выразил удовлетворение ходом событий относительно Донбасса.

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"Позитивно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договорённостей", - заявили там.

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1 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовывает "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, но призвал не бояться "страшилок". По так называемой "формуле Штайнмайера", оккупированная часть Донбасса должен получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими и соответствующими стандартам организации, Верховная Рада закрепить этот особый статус на постоянной основе.