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пятница, 24 июля 2020 09:24

Генсек ООН сделал заявление о перемирии на Донбассе

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Генсек ООН сделал заявление о перемирии на Донбассе
Генеральный секретарь ООН призвал стороны соблюдать перемирие. Фото: reuters.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия достигнутого соглашения о полном перемирии.

В заявлении, обнародованном на сайте ООН, подчеркивается, что нужно сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, наиболее страдающих от боевых действий. В частности, облегчить гуманитарный доступ вдоль линии соприкосновения и обеспечить прогресс в осуществлении Минских соглашений.

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Представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик отметил, что генсек ООН призывает все стороны принять дальнейшие меры для обеспечения "нового импульса в мирных усилиях "нормандской четверки", ТКГ и ОБСЕ".

Трехсторонняя контактная группа договорилась о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с 00:01 27 июля 2020 года. Решение согласовано Украиной и Россией и поддержано ОБСЕ.

Среди условий: запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия и на использование любых видов летательных аппаратов сторон; запрет на применение огня, в частности, снайперского; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​их окрестностях и т.д.

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24
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