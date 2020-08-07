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пятница, 07 августа 2020 17:47

Генпрокуратура открыла дела против 100 иностранных наемников

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Генпрокуратура открыла дела против 100 иностранных наемников
Начали дела против иностранцев. Фото: УНН

За неделю Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства против 100 иностранных граждан за участие в войне на Донбассе на стороне боевиков.

Начиная с 2014 года в составе незаконных вооруженных формирований принимали участие не менее 2 гражданина Республики Болгария, 7 - Армении, 1 - Грузии, 19 - Италии, 27 - Испании, 12 - Казахстана, 3 - Литвы, 26 - Молдовы, 2 - Нидерландов и 5 - Германии, передает ОГП.

Наемники действовали в составе 14-го батальона территориальной обороны "Призрак", 11-го отдельного мотострелкового полка "Восток", 7-й отдельной мотострелковой бригады "Чистяковская", 1-й отдельной мотострелковой бригады "Славянская", отдельного разведывательного батальона "Спарта" , отдельного штурмового батальона "Сомали", НЗФ "Русичи", "Волчья сотня", "Брянка СССР" и других бандах.

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Действия наемников является нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления СБУ.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреливали воинов ВСУ. Обстрелы были неприцельно.

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07
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