Генеральские автомобили отправили служить на границу

Генеральські автомобілі відправили на кордон / фото:

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отправил на охрану границы штабные машины.

Киевский автопарк пограничников потерял 40 машин Nissan Pathfinder, Skoda Octavia, Dacia Duster и другие, сообщил полковник в Facebook.

Большинство из них уже в подразделениях, еще часть присоединится к ним после планового обслуживания.

"Месяц назад я дал указание сократить парк транспортных средств, которые обеспечивали комфорт исключительно большого количества генералов и других руководителей Администрации Госпогранслужбы. Убежден, что более полезными они будут в приграничных подразделениях, особенно для усиления мобильности пограничных нарядов и групп реагирования или выполнения других важных задач. И хотя это небольшая помощь, но данные автомобили, а также топливо, тратилось на их заправку, а это около 3500 литров в месяц, позволят дополнительно усилить границу", - говорит Дейнеко.

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