Генеральские автомобили отправили служить на границу

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 972
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2088
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1863
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 3861
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 12510
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 14985
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 747
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2862
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3366
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2916
Фото
Все фото
5
13
9
4
16
&quot;Загнали в цель 14 из 19 мин&quot; - бойцы отчитались об обороне Авдеевской промзоны
"Загнали в цель 14 из 19 мин" - бойцы отчитались об обороне Авдеевской промзоны
&quot;Нет ни одного уцелевшего дома&quot; - взялись восстанавливать Пески
"Нет ни одного уцелевшего дома" - взялись восстанавливать Пески
&quot;Русский мир&quot;. Последствия предательства - опубликовали фото полностью разрушенных Песков
"Русский мир". Последствия предательства - опубликовали фото полностью разрушенных Песков
&quot;Рабочая молодежь ДНР&quot; устроила БДСМ на фестивале
"Рабочая молодежь ДНР" устроила БДСМ на фестивале
Широкино - наиболее разрушенный населенный пункт российско-украинской войны
Широкино - наиболее разрушенный населенный пункт российско-украинской войны
Видео
Все видео
Генеральские автомобили отправили служить на границу
Генеральские автомобили отправили служить на границу
Террористы перешли линию разграничения и попытались предъявить права на Счастье
Террористы перешли линию разграничения и попытались предъявить права на Счастье
Украина приценивается к бразильским самолетам-штурмовикам Super Tucano
Украина приценивается к бразильским самолетам-штурмовикам Super Tucano
Минбороны отказалось от броневиков "Дозор-Б". Покупают польский аналог
Минбороны отказалось от броневиков "Дозор-Б". Покупают польский аналог
Бывшие пленники рассказали о пытках током в тюрьмах боевиков
Бывшие пленники рассказали о пытках током в тюрьмах боевиков
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3636
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 747
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7434
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2835
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 1026
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
среда, 07 августа 2019 12:07

Генеральские автомобили отправили служить на границу

1 Комментировать
Генеральские автомобили отправили служить на границу
Генеральські автомобілі відправили на кордон / фото:

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отправил на охрану границы штабные машины.

Киевский автопарк пограничников потерял 40 машин Nissan Pathfinder, Skoda Octavia, Dacia Duster и другие, сообщил полковник в Facebook.

Большинство из них уже в подразделениях, еще часть присоединится к ним после планового обслуживания.

"Месяц назад я дал указание сократить парк транспортных средств, которые обеспечивали комфорт исключительно большого количества генералов и других руководителей Администрации Госпогранслужбы. Убежден, что более полезными они будут в приграничных подразделениях, особенно для усиления мобильности пограничных нарядов и групп реагирования или выполнения других важных задач. И хотя это небольшая помощь, но данные автомобили, а также топливо, тратилось на их заправку, а это около 3500 литров в месяц, позволят дополнительно усилить границу", - говорит Дейнеко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Надо быть ближе к народу" - главный пограничник страны обещает изменения в ГПС

В Украину из Франции прилетел 3-й вертолет для подразделений Министерства внутренних дел Airbus. Модель Н225 значительно быстрее и надежнее своих аналогов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Генеральские автомобили отправили служить на границу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Украинское правительство подписало договор с Кубанью

Усилил Голодомор - 87 лет назад приняли жестокий закон

Осужденный за "чрезмерную любовь к родине" - 200 лет назад родился Пантелеймон Кулиш

Серийный убийца нападал только на женщин

Самое читаемое
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
8
 1 Просмотров: 60686
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
15
 Просмотров: 30474
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов 5 Просмотров: 21844
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
7
 Просмотров: 17082
Убийство криминального авторитета: имена и фото подозреваемых
Убийство криминального авторитета: имена и фото подозреваемых 1 Просмотров: 14157
Донбасс
Отец погибшего морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Отец погибшего морпеха эмоционально обратился к Зеленскому 5 Просмотров: 9748
Фамилии украинских морпехов, погибших под Павлополем
Фамилии украинских морпехов, погибших под Павлополем Просмотров: 3177
Боевики запаниковали после убийства украинских военных
Боевики запаниковали после убийства украинских военных 2 Просмотров: 4230
Влупить всем, что есть на вооружении ВСУ: Притула прокомментировал гибель 4 морпехов
Влупить всем, что есть на вооружении ВСУ: Притула прокомментировал гибель 4 морпехов Просмотров: 3960
На Донбассе боевики из БМП обстреляли позиции украинских военных: один ранен
На Донбассе боевики из БМП обстреляли позиции украинских военных: один ранен Просмотров: 216
Больше всего комментируют
9
"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский
5
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
5
Зеленский срочно позвонил Путину
5
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
5
Отец погибшего морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Голосов: 4244
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua