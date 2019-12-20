Где похоронены герои российско-украинской войны: карта

Для захоронения погибших участников АТО/ООС на кладбищах населенных пунктов, созданы и продолжают формироваться специальные военные сектора.

Данные о количестве уже имеющихся секторов и захоронений на них сообщили в Украинском институте национальной памяти.

По состоянию на 1 декабря 2019 в Украине создан 523 сектора воинских захоронений. На них похоронено 1636 погибших воинов. 31 сектор имеет 10 и более захоронений.

Автор: Украинский институт национальной памяти Где хоронят участников российско-украинской войны

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Сектора с наибольшим количеством погребенных военных расположены в Днепре, Запорожье и Киеве - 362, 146 и 88 похороненных соответственно в каждом из этих городов.

Верховная Рада в первом чтении поддержала изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс за надругательство над местом захоронения воинов АТО и ООС. Документ предлагает наказывать ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет лиц, совершивших надругательство над могилами или памятниками участников АТО, ООС, Небесной сотни, борцов за независимость Украины в ХХ в.