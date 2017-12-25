Французы требуют закрыть "представительство" ДНР в их стране

"Представитель" ДНР во Франции Юбер Файяр получил повестку в суд. Фото: ukr.media

Власти Франции требует закрыть "дипломатическое представительство" российско-террористической организации ДНР в Марселе.

Закрытие анонсировал "глава представительства" Юбер Файяр, передают РИА Новости.

"Я получил повестку на 11 января в суд Экс-ан-Прованса. Прокурор просит суд закрыть нашу ассоциацию. По его мнению, мы не придерживаемся Венской конвенции", - цитируют Файяр.

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Отмечается, что французское Министерство иностранных дел заявляло, что "представительство" зарегистрировано как "ассоциация", поэтому не имеет дипломатических статусов и соответствующего иммунитета.

Аналогичные "представительства" ДНР уже открывала в других странах - Греции, Чехии, Италии и Финляндии. "Посольство" в Греции стало любимой локацией местных анархистов. В Чехии "представительский центр" закрыли по решению суда.