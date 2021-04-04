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воскресенье, 04 апреля 2021 05:50

Франция и Германия призвали прекратить эскалацию в Донбассе

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Франция и Германия призвали прекратить эскалацию в Донбассе
26 марта в результате вражеского обстрела вблизи Шумов погибли четверо украинских военнослужащих. Фото из открытых источников

Министерства иностранных дел Франции и Германии заявили об обеспокоенности из-за роста числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Днем 26 марта в результате вражеского обстрела вблизи Шумов на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих.

Об этом говорится в совместном заявлении дипломатических ведомств двух стран. Представители государств сообщили, что пристально следят за перемещением российских войск на Донбассе и призвали прекратить эскалацию.

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"Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны воздержаться и немедленно прекратить эскалацию", - говорится в заявлении.

Европейское командование вооруженных сил США привело в максимальную боеготовность армию из-за переброски российских войск к украинской границе и возобновления боевых действий на Донбассе.

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Дата
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