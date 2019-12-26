Фотограф показала красоту новогоднего прифронтового города

В прифронтовом Мариуполе 19 декабря открыли Новогоднюю елку. Ее разместили в центре города - возле драматического театра.

Однако, в этом году елок две: на Театральной площади и в Левобережном парке "Веселка". Вторая имеет 16 метров в длину и вокруг елки по спирали кружит метелица из тысяч светодиодов. По ней вниз скатываются огромные подарки и елочные шары в огромный красный мешок.

Также в центре Мариуполя для горожан и гостей города открыли каток. В будние дни за аренду коньков до 15:00 нужно будет заплатить 30 гривен, а с 15:00 до закрытия и в выходные дни – 50 грн.

Елка в Левобережном районе Мариуполя. Фото: Нелли Гайдук

Возле главной елки Приазовья появилась необычная арка с надписью "Новогодний экспресс города Марии", а на проспекте Мира установили ярмарочные домики.

"Новогодний экспресс города Марии уверенно направляется к 2020. В этом году - еще больше ярких новогодних украшений, еще больше интересных фотозон и праздничная ярмарка со вкусностями. В отличие от прошлого года, праздничные локации теперь две", - рассказывает фотограф из Мариуполя Нелли Гайдук.

Gazeta.ua предлагает ее подборку самых ярких фото новогоднего Мариуполя.

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В январе украинцы получат мини-отпуск. Будут иметь возможность отдохнуть 10 дней. Об этом говорится в соответствующем решении Кабмина. В январе будет 21 рабочий день. Кроме того, Кабмин посоветовал предприятиям сделать выходными 30 и 31 декабря.