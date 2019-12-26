 
Ексклюзивы
1/5
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 378
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2034
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 936
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1368
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1017
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 675
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3897
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 171
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7101
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6201
Фото
Все фото
21
15
6
3
6
Фотограф показала красоту новогоднего прифронтового города
Фотограф показала красоту новогоднего прифронтового города
Что известно о 12 военных, которых вернули из плена
Что известно о 12 военных, которых вернули из плена
Пленных украинцев привезли на место обмена (онлайн-трансляция)
Пленных украинцев привезли на место обмена (онлайн-трансляция)
Суд отпустил обвиняемого в трех убийствах
Суд отпустил обвиняемого в трех убийствах
Как в исправительной колонии: состояние больницы в ЛНР напугал пациентов
Как в исправительной колонии: состояние больницы в ЛНР напугал пациентов
Видео
Все видео
Украина воюет 2089 дней: что произошло за год на Донбассе
Украина воюет 2089 дней: что произошло за год на Донбассе
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Украинские защитники похвастались боевой елкой
Украинские защитники похвастались боевой елкой
Избили, потому что много знала вийськовослужбовиця из Одессы раскрыла хищение части
Избили, потому что много знала вийськовослужбовиця из Одессы раскрыла хищение части
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2034
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 675
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 1062
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1179
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3501
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 540
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
вторник, 31 декабря 2019 08:31

Фотограф показала красоту новогоднего прифронтового города
21

  Комментировать

В прифронтовом Мариуполе 19 декабря открыли Новогоднюю елку. Ее разместили в центре города - возле драматического театра.

Однако, в этом году елок две: на Театральной площади и в Левобережном парке "Веселка". Вторая имеет 16 метров в длину и вокруг елки по спирали кружит метелица из тысяч светодиодов. По ней вниз скатываются огромные подарки и елочные шары в огромный красный мешок.

Также в центре Мариуполя для горожан и гостей города открыли каток. В будние дни за аренду коньков до 15:00 нужно будет заплатить 30 гривен, а с 15:00 до закрытия и в выходные дни – 50 грн.

  Елка в Левобережном районе Мариуполя. Фото: Нелли Гайдук
Елка в Левобережном районе Мариуполя. Фото: Нелли Гайдук

Возле главной елки Приазовья появилась необычная арка с надписью "Новогодний экспресс города Марии", а на проспекте Мира установили ярмарочные домики.

"Новогодний экспресс города Марии уверенно направляется к 2020. В этом году - еще больше ярких новогодних украшений, еще больше интересных фотозон и праздничная ярмарка со вкусностями. В отличие от прошлого года, праздничные локации теперь две", - рассказывает фотограф из Мариуполя Нелли Гайдук.

Gazeta.ua предлагает ее подборку самых ярких фото новогоднего Мариуполя.

Мариупольский фотограф показал всю красоту города вблизи линии фронта. Фото: Нелли Гайдук, для gazeta.ua
Мариупольский фотограф показал всю красоту города вблизи линии фронта. Фото: Нелли Гайдук, для gazeta.ua
Мариупольский фотограф показал всю красоту города вблизи линии фронта. Фото: Нелли Гайдук, для gazeta.ua
Мариупольский фотограф показал всю красоту города вблизи линии фронта. Фото: Нелли Гайдук, для gazeta.ua
Мариупольский фотограф показал всю красоту города вблизи линии фронта. Фото: Нелли Гайдук, для gazeta.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве появилась елка из сотни автомобилей

В январе украинцы получат мини-отпуск. Будут иметь возможность отдохнуть 10 дней. Об этом говорится в соответствующем решении Кабмина. В январе будет 21 рабочий день. Кроме того, Кабмин посоветовал предприятиям сделать выходными 30 и 31 декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фотограф показала красоту новогоднего прифронтового города». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
декабря

Прекратила существование великая держава

Ежегодно на площади миллион людей смотрит на падающий шар

Утвердили устройство, которое по сей день помогает полиции

Коты, гуси и еноты: чиновники превратили мост в настоящий зверинец

Самое читаемое
В Запорожье развернули производство российских автомобилей - СМИ
В Запорожье развернули производство российских автомобилей - СМИ Просмотров: 14743
Зеленский рассказал, что будет с теми, кто не захотел возвращаться к оккупантам
Зеленский рассказал, что будет с теми, кто не захотел возвращаться к оккупантам 1 Просмотров: 10422
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
5
 Просмотров: 10404
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене 1 Просмотров: 8568
Оторвало голову: пьяный водитель погиб в страшной аварии
Оторвало голову: пьяный водитель погиб в страшной аварии Просмотров: 6624
Донбасс
Ситуация на Донбассе: военные сообщили последние новости
Ситуация на Донбассе: военные сообщили последние новости
Украина воюет 2089 дней: что произошло за год на Донбассе
Украина воюет 2089 дней: что произошло за год на Донбассе
 Просмотров: 81
Обмен пленными: Появилась реакция ООН
Обмен пленными: Появилась реакция ООН Просмотров: 891
Убийство Шеремета: адвокаты заявили о фальсификации доказательств следствия
Убийство Шеремета: адвокаты заявили о фальсификации доказательств следствия Просмотров: 1035
Украинский военный получил ранения на Донбассе
Украинский военный получил ранения на Донбассе Просмотров: 81
Больше всего комментируют
63
Готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика - Зеленский
4
Политика нынешней власти подрывает международные позиции Украины - "Европейская Солидарность"
2
Сотни иракцев хотели быть палачами президента
2
США вступились за Польшу перед Путиным
1
Сколько оружия получила армия за год: отчет Минобороны
Голосов: 4818
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua