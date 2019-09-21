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суббота, 21 сентября 2019 22:50

Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помічник президета

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Формула Штайнмайера&quot; станет законопроектом - помічник президета
"Формулу Штайнмайера" заложат в законопроект. Фото: Капитал

Так называемая "формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта, который будет вынесен на обсуждение и за который будут голосовать.

"Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение", - заявил помощник президента Андрей Ермак, сообщает ТСН.

Он также добавил, что ничего не будет решаться без общества, а процесс имплементации "формулы" имеет несколько этапов.

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"Формула Штайнмайера" - это предложенный в 2016 году тогдашним главой министерства иностранных дел Франк-Вальтером Штайнмайером вариант реализации Минских соглашений, главным пунктом которой является предоставление "особого статуса Донбасса чеерз честные, демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ".

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