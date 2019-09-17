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Формула нежизнеспособна: Пристайко рассказал об обмене "всех на всех"

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Формула нежизнеспособна: Пристайко рассказал об обмене &quot;всех на всех&quot;
Пристайко говорит, что обменять всех на всех очень трудно. Фото: s3.eu-central-1.amazonaws.com

Очень сложно обменять пленных по формуле "всех на всех".

Террористы пытаются добавить в обменные списки уголовников, а украинская сторона не может выяснить, что произошло с пропавшими без вести, об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Что касается обмена я вам скажу, что идеальная формула" всех на всех ", которая всем очень нравится, на самом деле не является жизнеспособной, потому что нужно очень четко согласовать, кто эти" все ". Когда в этих списках появляются криминальные "авторитеты", которые являются друзьями тех, кто находится с другой стороны (линии соприкосновения - ред.), И их пытаются запихнуть в список как материал для обмена, а на самом деле это люди, которые не имеют никакого отношение к этому конфликту - тогда эти списки не согласны " - сказал Пристайко.

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Министр также заявил, что есть проблемы с пропавшими без вести.

"К сожалению, за пять лет боевики ни разу не пустили Красный Крест проверить данные о пропавших без вести и по тем, кто в тюрьмах" - констатировал министр.

Отвечая на вопрос о том, почему не состоялся обмен по тем спискам, которые были переданы российской стороне в июле, Пристайко отметил, что это "очень сложные договоренности, и всегда эта цифра меняется".

Между Украиной и Россией может состояться еще один обмен пленными.Есть перспектива того, что это произойдет до конца года, рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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