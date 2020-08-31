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понедельник, 31 августа 2020 21:40

Фокин попал в базу "Миротворца"

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Фокин попал в базу &quot;Миротворца&quot;
Сайт назвал Фокина провокатором. Фото: "Цензор.нет"

Первого заместителя председателя украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина внесли в базу сайта "Миротворец".

Назван там "провокатором", передает "Цензор.нет".

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"Сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно-политической жизни в Украине. Отрицание российской агрессии. Манипуляция общественно значимой информацией. Участие в попытках легализации российско-террористических формирований на оккупированной части Донецкой и Луганской областей", - описывает "Миротворец".

Ранее Витольд Фокин в интервью strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений", нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос "особого статуса" Донбасса. Фокина хвалил президент Владимир Зеленский.

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