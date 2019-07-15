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понедельник, 15 июля 2019 07:46

Фейсбук заблокировал страницу о погибших на Донбассе

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Фейсбук заблокировал страницу о погибших на Донбассе
Вопросы возникли к фотографии одного из бойцов, которую использовали в видео за 8 сентября прошлого года. ФОТО: Википедия

Facebook заблокировал страницу "Книга памяти павших за Украину", авторы которой писали о погибших в войне на Донбассе с 2014 года.

"Получили четыре предупреждения. Аккаунт, с которого публиковался контент, удаленный, страница находится в режиме" unpublished ", - сообщают авторы проекта в Twitter.

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Вопросы возникли к фотографии одного из бойцов, которую использовали в видео за 8 сентября прошлого года. Именно из-за нее и заблокировали страницу.

"Мы не удалять а не проверять на соответствие каких бы то ни было вымышленных стандартов ни один из размещенных на нашей Facebook-странице текстового или медийного материалов о героях, погибших за Украину. Нам нечего скрывать и ретушировать", - заявили авторы проекта.

Компания Google тестирует новую социальную сеть под названием Shoelace. Проект должен объединить людей, которые живут рядом с одинаковыми интересами.

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