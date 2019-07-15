Фейсбук заблокировал страницу о погибших на Донбассе

Вопросы возникли к фотографии одного из бойцов, которую использовали в видео за 8 сентября прошлого года. ФОТО: Википедия

Facebook заблокировал страницу "Книга памяти павших за Украину", авторы которой писали о погибших в войне на Донбассе с 2014 года.

"Получили четыре предупреждения. Аккаунт, с которого публиковался контент, удаленный, страница находится в режиме" unpublished ", - сообщают авторы проекта в Twitter.

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Вопросы возникли к фотографии одного из бойцов, которую использовали в видео за 8 сентября прошлого года. Именно из-за нее и заблокировали страницу.

"Мы не удалять а не проверять на соответствие каких бы то ни было вымышленных стандартов ни один из размещенных на нашей Facebook-странице текстового или медийного материалов о героях, погибших за Украину. Нам нечего скрывать и ретушировать", - заявили авторы проекта.

Для особливо допитливих

Твіт за 8 вересня, в якому є відео, в якому є фотографія бійця, за яку сьогодні було заблоковано сторінку проекту, в якому було переопубліковане відео, яке з сьогоднішнього дня є забороненим на ФБ.https://t.co/BzjAIMaD9Q — Книга пам'яті (@MemoryBookUA) 14 июля 2019 г.

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