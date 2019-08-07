Фамилии украинских морпехов, погибших под Павлополем

В результате артиллерийского огня под Павлополем погибло 4 украинских морпехов.

Это военнослужащие одного из подразделений 36 бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. В ВМС Украины сообщили их фамилии.

Это старший матрос Шарко А.В. матрос Андрей В.М. солдат Шандра С.И. матрос Курдов В.М.

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Военно-Морские Силы Украины выражают искренние соболезнования близким и родным погибших.

Обстрел, во время которого погибли морпехи, произошел 6 августа в период с 10:20 до 10:30 в районе населенного пункта Павлополь. Установлено, что огонь оккупанты вели из направления населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет.