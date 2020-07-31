Евросоюз призвал немедленно открыть КПВВ в Счастье и Золотом

Евросоюз настаивает на ускорении открытия пунктов пропуска в Счастье и Золотом. Фото: МинВОТ

Евросоюз призывает немедленно начать подготовительные и строительные работы к открытию пунктов пропуска в Золотом и Счастье Луганской области, запланированные не позднее 10 ноября.

"Мы приветствуем подтверждение в Трехсторонней контактной группы готовности к одновременному открытию двух дополнительных контрольных пунктов въезда-выезда в Золотом и Счастье Луганской области не позднее 10 ноября 2020. Мы призываем немедленно начать подготовительные и строительные работы ", - говорится в заявлении Европейского Союза в отношении агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

ЕС приветствует достигнутую 22 июля во ТКГ договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, которое вступило в силу 27 июля. Евросоюз также выражает надежду, что эти меры "принесут больше мира гражданскому населению".

"Внимательно следя за ситуацией, мы приветствуем первые положительные последствия прекращения огня и призываем стороны полностью соблюдать оговоренных мероприятий по прекращению огня", - заявили в ЕС.

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Участники переговоров подтвердили готовность одновременно открыть два новых контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в н. п. Золотое и Счастье Луганской области не позднее 10 ноября 2020. Сейчас украинская власть решает, где можно будет обустроить КПВВ в Счастье. Пункт пропуска в Золотом уже построено, однако российская оккупационная администрация блокировала его открытие.