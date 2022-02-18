Эвакуация жителей ЛДНР: в МВД Украины предупредили о еще больших провокациях

Объявление главарями ЛДНР о массовой эвакуации местных жителей в Россию свидетельствуют о подготовке масштабной провокации с еще более массированными обстрелами украинской территории.

Это окончательная агония Минских соглашений. Об этом 18 февраля заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telgram.

Автор: Telgram/Типовой Донецк Главари ЛДНР объявили о массовой эвакуации местных жителей в Россию

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"Заявления лидеров террористических организаций ЛДНР Пушилина и Пасечника – это, по-моему, окончательная агония Минских соглашений. О каких выборах на оккупированных территориях может идти речь, если они нагло лгут своим заложникам о несуществующем наступлении Вооруженных сил Украины. Судя по всему, готовятся масштабные провокации с еще более массированными обстрелами украинской территории", – говорится в сообщении Геращенко.

Он добавил, что "мы ответим на это правдой, показав всему миру, что ВСУ крепко стоят на своих позициях и не намерены наступать, подыгрывая врагу".

Глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию. Выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы в ближайшее время отдаст приказ о наступлении. Главарь ЛНР Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в Россию. Мужчин, готовых держать в руках оружие, он призвал быть готовыми к защите республики, пишут оккупационные СМИ. Его фейк звучит так: "ВСУ планируют прорыв на территорию ЛНР".