"Этому домику хватит нескольких попаданий и его нет" - бойцы рассказали о новом модульном жилье в ООС

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Бойцы ВСУ 2-ю неделю тестируют новые модульные домики на передовой. Говорят, что они значительно комфортнее блиндажей, но непригодные к использованию на передовой по причине отсутствия бронированной защиты. В случае попадания вражеского снаряда конструкция разрушится вместе с людьми внутри, об этом сообщает информационное агентство Минобороны "Армия Inform".

"Привезли нам эти домики утром. Приехал огромный трейлер, кран со стрелой, бульдозер, экскаватор. Работы закончили под вечер. Грохот стоял весь день. Даже москали вылезли смотреть, что это у нас происходит. Хорошо, что у нас перемирие сейчас. А если бы нет? От наших позиций до вражеских от 400 до 1200 метров. Из СПГ достают, с ДШК достают, даже с ПКМа. Как думаете, дал бы враг нам их установить? Может, и дал бы, чтобы потом ночью всех накрыть. Они видели, где работала техника. На передовой скрыто сделать все работы просто невозможно", - рассказывает командир роты Виталий Иванович, его бойцы тестируют такой 6-местный модуль.

Говорит, что когда несколько месяцев назад по этим позициям за полчаса прилетело 32 мины, людей спасло крепкое перекрытия блиндажей.

"Этому домику много не надо, хватит нескольких попаданий. Результат - работа впустую и потраченные средства. Главная задача командиров - сохранить жизнь личному составу. Об этом также постоянно подчеркивает начальник Генштаба. Поэтому вкапываемся глубже. Домик тоже зарыли", - говорит он.

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К внутреннему оснащению в бойцов минимальные замечания. В общем как и по эргономичности размещения полочек, тумбочек, рабочего стола. Военные рады любому улучшению комфорта. Но не понимают, зачем пластиковые окна под землей. Еще один недостаток - нет запасного выхода из модуля. Согласно мерам безопасности, он должен быть.

На позициях соседней роты тестируют жилой модуль на четыре спальных места с удобствами внутри. Воинов смущает его цена - почти 500 тыс. грн за обшитый изнутри контейнер с кроватями и санузлом и с коммуникациями и агрегатами.

"Сейчас его установим, подключим, а потом поедем на ротацию, а домик останется, если его противник не уничтожит. А у нас же нет постоянного места дислокации, мы по полигонам в палатках с 2015-го", - говорят бойцы.

"Думаю, ставить их надо подальше от передовой, где риски прилетов минимальны. Если начнется артобстрел, сюда никто не побежит прятаться. Одно попадание - и его просто не будет. Лучше в блиндаж", - говорит оператор-наводчик боевой разведывательной машины Максим.

13 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.