"Это за наших медиков": воины отомстили оккупантам

Они думали, что находясь на самом верху террикона, имея прекраснейший обзор и контролируя большую территорию, можно спокойно обстреливать наши позиции и быть абсолютно спокойным, что не достанут. Что они находятся в безопасности. Но ВСУ достали. Рассказывает волонтер Юрий Мысягин в Facebook.
Бойцы из боевой разведывательной группы 54-й механизированной бригады подняли на самый верх террикона дрон. Все засняли, проанализировали и оценили обстановку.
"И тогда двумя точно посланными птичками разнесли 2 гнезда российско-террористических войск. Точно в цель. Это за наших медиков. И это еще не все. Ответка продолжает раздаваться. Позже будет еще", - добавил Мысягин.
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1 июля во время обстрела российскими оккупационными войсками санитарного автомобиля медиков, эвакуировали раненого, погибли двое украинских воинов. Они служили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты.
Это морские пехотинцы старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко.
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