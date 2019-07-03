"Это за наших медиков": воины отомстили оккупантам

1 июля оккупанты расстреляли санитарный автомобиль 36-й бригады морской пехоты. Фото: скрин с видео

Они думали, что находясь на самом верху террикона, имея прекраснейший обзор и контролируя большую территорию, можно спокойно обстреливать наши позиции и быть абсолютно спокойным, что не достанут. Что они находятся в безопасности. Но ВСУ достали. Рассказывает волонтер Юрий Мысягин в Facebook.

Бойцы из боевой разведывательной группы 54-й механизированной бригады подняли на самый верх террикона дрон. Все засняли, проанализировали и оценили обстановку.

"И тогда двумя точно посланными птичками разнесли 2 гнезда российско-террористических войск. Точно в цель. Это за наших медиков. И это еще не все. Ответка продолжает раздаваться. Позже будет еще", - добавил Мысягин.

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1 июля во время обстрела российскими оккупационными войсками санитарного автомобиля медиков, эвакуировали раненого, погибли двое украинских воинов. Они служили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты. Это морские пехотинцы старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко.