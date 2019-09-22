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воскресенье, 22 сентября 2019 12:25

"Это все выдумки Путина": Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует

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&quot;Это все выдумки Путина&quot;: Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует
Петр Порошенко утверждает, что "формула Штайнмайера" на самом деле не существует. Фото: Politeka

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что "формула Штайнмайера" ни с кем не согласована и ее не существует.

"Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет соглашения Штайнмайера. Никакой формулы Штайнмайера, якобы с кем-то согласованной, не существует", - сказал Порошенко в программе Рандеву на 5 канале.

По его словам, были предложения министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера, которые заключались в следующем: после того, как будет сформирован компонент безопасности, после того, как будет проведена безупречная организация выборов, после того, как ОБСЕ признает эти выборы, которые соответствуют критериям ОБСЕ и будут свободными и демократическими, отвечать свободному волеизъявлению граждан. Штайнмайер предложил, чтобы закон об особом режиме местного самоуправления вводился не через два недели после выборов, когда избирательные комиссии обязаны будут подсчитать итоги выборов, а в день выборов, тогда как ОБСЕ выдаст отчет, что выборы являются свободными.

"Никаких других позиций относительно перетасовки, что мы организуем исключительно политический процесс, а безопасность не обсуждаем - это все выдумки Путина", - подчеркнул Порошенко.

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"Я хочу вам рассказать, я впервые это рассказываю, о последней встрече в Берлине с Путиным, Меркель, французский президент и мной. Когда Путин сказал: у нас есть формула Штайнмайера написана Лавровым. Я говорю: извините, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, они объясняют, что это - формула Штайнмайера. Пожалуйста, посмотрите. Он, Путин, принимает эту форму, читает и говорит: нет, это совсем не то, у нас Лавров написал формулу Штайнмайера. Я говорю: простите, никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер и вы можете его спросить, господин Путин. Не буду я его спрашивать, вы его переагитировали, мы будем основываться на наших предложениях - вот это стиль ведения переговоров Россией", - добавил пятый президент.

Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске согласовала введение на Донбассе так называемой "формулы Штайнмайера". Она заключается в том, чтобы закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" временно вступил в силу в день местных выборов на Донбассе. А после опубликования экспертами миссии ОБСЕ отчета с подтверждением факта проведения демократических выборов этот закон должен получить постоянный статус.

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  • Нет, мир будет только после победы
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