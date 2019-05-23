"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на Книжном Арсенале

Автор: София Староконь Чтобы сфотографировать палатку приходится выжидать, когда человек напротив него станет меньше

22 мая в Киеве стартовал "Книжный Арсенал" - серьезное событие в издательском мире Украины. Изюминкой фестиваля стала "Мастерс палатка" - место презентации более 50 книг о российско-украинской войне.

Палатку поставили после громкого скандала. Организаторы фестиваля в марте отказывались выделить полки для литературы, написанной бывшими бойцами.

"Идея пришла после всего этого кипиша, - рассказывает ветеран АТО Юрий Руденко. Курит сигарету в зоне для курящих. - В сотрудничестве с администрацией и ветеранами, решили сделать такую ​​малую архитектурную форму. И получилось очень хорошо. Потому что, у Арсенала была идея установить стенд".

Юрий Руденко киевлянин, воевал более года на Донбассе. Сначала наводчиком зенитки ЗУ-23, а затем командиром этой же пушки. Написал об этом две книги - "Свет и кирпич" и "Психи двух морей".

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Фото: София Староконь

Военная IKEA

Ветеранская локация сразу слева от входа. Это стандартная военная палатка УСТ-56. Сделана из брезента зеленого цвета, накрыта зеленой маскировочной сеткой.

Рядом флаги Украины и Военно-морских сил на 2,5 м флагштоке.

"Такие палатки используются и сейчас, это военная палатка, возможно в АТО была. Чем она удобна- ее можно собрать и перевести в другое место, а чем не удобна- нет пола. На самом деле на полигонах и на передовой люди живут в палатках. Она полностью продуманная. Вот эта дырка для буржуйки, а в окнах деревянные рамы. В армии все продумано".

В середине палатка забита вплотную. Ее размер 5 на 5 метров, на фронте, здесь бы жили отделения солдат - 12 человек. У ветеранов получилось разместить четыре стола сделанных из армейских ящиков от боеприпасов. На них выложили книги. Вся конструкция держится на толстых столбах из дерева в середине, и кольях по краям.

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"К осмотру!"

Локация заработала 22 мая после обеда. Сразу вызвала ажиотаж. Палатку окружили посетители, возникла очередь.

Автор: София Староконь Сразу после открытия палатки в нее набились все желающие посмотреть на нее и купить книгу о сопротивлении российской нашествию

Чтобы не было жарко, полог палатки открыт с одной стороны. Внутри тесно. На столбе в центре висит армейская лампа, тепло-желтым светом освещает столы и книги. Здесь более 50 книг написанных участниками боевых действий. Все лежат идеально ровными столбиками. На стенках прикреплены флаги различных бригад Вооруженных сил.

Один из первых посетителей экс-президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной и вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. На Арсенал они пришли без охраны и свободно гуляли выбирая книги.

Порошенко окружили посетители. Из-за фото с людьми, он "потерял" жену.

Автор: София Староконь "А где моя Марина?" - Петр Порошенко "потерял" жену

"А где моя Марина?", - начал суетиться Петр Алексеевич.

За людьми сбежались журналисты. Начали выспрашивать о последних заявлениях новоизбранного президента Владимира Зеленского.

"Они собираются привлечь меня к ответственности за подписание закона о языке, - говорит Петр Порошенко. - Я тоже готов. Уголовное дело в отношении Керченского пролива - это атака на армию. Уголовное дело в отношении Томоса - это атака на веру, уголовное дело в отношении языкового закона - это атака на язык. Все четко по программе, но ничего у них не получится".

Порошенко во время посещения Арсенала приобрел там более 40 книг от украинских издателей. 6 из них - это книги участников войны.

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Что люди скажут

38-летняя Марина, блондинка невысокого роста. Признается, что пришла пополнить свой арсенал военной прозы.

Автор: София Староконь Марина - невысокая блондинка слева, говорит, что целеустремленно шла за книгой, которую написала Оксана Черная "Позывной Кассандра. Лето 2015"

"Я целенаправленно шла в ветеранскую палатку. В магазинах они не продаются или имеют ограниченное издание. Купила книгу Оксаны Черной "Позывной Кассандра. Лето 2015", - рассказывает женщина.

У открытого полога поставили обычный мольберт для художников. На нем приказ:

"Согласно наличию большого количества грамотных ветеранов АТО/ООС, и учитывая то, что указанные ветераны пишут книги о российско-украинской войне, - приказываю:

1. Создать проект "Мастерс палатка" для участия в IX Международном фестивале "Книжный арсенал" с 22 по 26 мая 2019;

2. Ответственными за организацию и проведение назначить ветеранов и волонтеров;

3. контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Министр И. Фриз".

Автор: София Староконь Супруги Анна и Олег пришли на фестиваль, чтобы приобрести себе книги, написанные ветеранами.

Рядом с мольбертом фотографируется 29-летняя Анна из Бахчисарайского района. На девушке футболка Крым-Украина.

"Я с родителями в 14-м, как приехала так и не возвращалась. Отец сейчас на фронте.

По моему скромному мнению это ассоциируется с состоянием в обществе. Те, кто вокруг немного касаются, а другим все равно".

"Это должно так быть, мы этим показываем, что мы такие, какие есть, если бы мы были там, в павильоне, то мы бы потерялись", - говорит ее муж 40-летний Олег.

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Место разрядки оружия

Вокруг палатки суетится Олег Больдирев - более известный как Мартин Брест, автор книг "Пехота" и "Пехота-2". Просит у прохожих зажигалку.

Спрашиваю у него о новом руководстве Вооруженных сил и Операции объединенных сил.

"Руслан Хомчак, очень спорное о нем мнение у разных людей, - говорит Олег Болдырев. - кто-то хвалит, а кто-то ругает. Это не самая плохая кандидатура. Это моя точка зрения, я вообще сержант, мало что в этом понимаю. Но не худшая кандидатура.

"Командующий ООС Александр Сырский военная косточка. Если бы в нашей армии были бы белогвардейские офицеры это был бы Сырский. У него все четко и по регламенту. Когда он был командующим АТО, было все "ровно". Учитывая, что Наев год "протрубил" без отдыха - надо отдохнуть человеку. Надеюсь, что новая власть не заменит командующего ООС. "

В течение дня все желающие могли купить и сразу подписать книги у авторов. Ближе к 21 вечера на улице начало темнеть, а людей у ​​палатки все равно было очень много.

Мастерс палатка будет работать до конца Книжного Арсенала. За первый день здесь продали 333 книг ветеранов.

Более 50 авторов ветеранов войны представили свои книги на фестивале "Книжный Арсенал", который проходит в Киеве. Для них работает специальный шатер, который установили на территории Арсенала, передает журналист Gazeta.ua