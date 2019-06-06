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четверг, 06 июня 2019 17:44

Это не наказание, а повышение - соцсети нашли вторую "зраду" за день
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Экс-начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, чьи подчиненные убили 5-летнего Кирилла Тлявова, повысили.

Назначили председателем полицейских в составе операции Объединенных сил.

Об отправке на передовые позиции Ценов попросился лично.

Пользователи недовольны повышением Ценова. Напоминают о том, что на его счету много нераскрытых дел, в том числе убийство Ноздровськои.
Фото: Соцсети
Пользователи недовольны повышением Ценова. Напоминают о том, что на его счету много нераскрытых дел, в том числе убийство Ноздровськои.
Пользователи недовольны повышением Ценова. Напоминают о том, что на его счету много нераскрытых дел, в том числе убийство Ноздровськои.
Пользователи недовольны повышением Ценова. Напоминают о том, что на его счету много нераскрытых дел, в том числе убийство Ноздровськои.
Пользователи недовольны повышением Ценова. Напоминают о том, что на его счету много нераскрытых дел, в том числе убийство Ноздровськои.

О назначении сообщил первый заместитель председателя Нацполициы Вячеслав Аброськин.

"Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сирскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции объединенных сил, генерала Дмитрия Ценова. В составе сил ООС на постоянной основе несут службу более 1000 сотрудников Национальной полиции Украины. Основная задача - выявление террористов, изъятия оружия и взрывчатки, обеспечения общественного порядка", - отметил Аброськин.

Социальные сети взорвались после такого сообщения.

"Аваков очередной раз нас**л людям в глаза. И в отставку, конечно, не пойдет", - написал Координатор в Союзе ветеранов войны с Россией Александр Воитко в своем Facebook.

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В комментариях под постом он отметил, что Ценов уволился, чтобы получить повышение.

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"Вчера хоронили 5-летнего Кирилла, убитого полицейскими в Переяслов-Хмельницком. МВД "наказало" за его убийство главу полиции Киевской области Дмитрия Ценова путем повышения. С сегодняшнего дня он руководитель полицейских сил в зоне проведения операции объединенных сил", - пишет директор общественной организации Восток - SOS Александра Дворецкая.

"Новая должность уволенного после убийства мальчика главмента Киевщины выглядит как повышение, а не как наказание", - написала журналистка Ольга Худецкая.

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Дата
06
июня

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