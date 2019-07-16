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вторник, 16 июля 2019 14:17

"Это не Библия" - Пристайко высказался о нормандских переговорах

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&quot;Это не Библия&quot; - Пристайко высказался о нормандских переговорах
Вадим Пристайко рассказал, что Украина планирует менять формат переговоров. Фото: Укринформ

Украина планирует расширять нормандский формат, привлекать другие страны.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко на брифинге.

"Есть ряд наций, которые выражают свою заинтересованность в том, чтобы принять участие. Например, Канада и Польша ", - заявил он.

Пристайко сказал, что формат переговоров можно изменить и даже отказаться в случае его полной неэффективности.

"Нормандский и минский форматы - это не Библия. Мы не можем бесконечно в них работать, если они не приносят мир на нашу землю. Если убедимся, что эти форматы себя исчерпали, мы будем искать новые", - добавил заместитель главы ОПГ.

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Военнослужащие ООС, которые защищают позиции на Светлодарской дуге, рассказали о попытках россиян прорваться.

Обстреливают украинцев из оккупированной Горловки, сообщили в ООС.

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Дата
16
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