"Это не Библия" - Пристайко высказался о нормандских переговорах

Украина планирует расширять нормандский формат, привлекать другие страны.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко на брифинге.
"Есть ряд наций, которые выражают свою заинтересованность в том, чтобы принять участие. Например, Канада и Польша ", - заявил он.
Пристайко сказал, что формат переговоров можно изменить и даже отказаться в случае его полной неэффективности.
"Нормандский и минский форматы - это не Библия. Мы не можем бесконечно в них работать, если они не приносят мир на нашу землю. Если убедимся, что эти форматы себя исчерпали, мы будем искать новые", - добавил заместитель главы ОПГ.
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