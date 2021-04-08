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четверг, 08 апреля 2021 12:25

"Это игра мускулами" - рассказали, возможна ли война в Донбассе

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&quot;Это игра мускулами&quot; - рассказали, возможна ли война в Донбассе
В СИТ считают, что войны пока не будет. Фото: pixabay.com

Российские расследователи с Conflict Intelligence Team обнаружили неподалеку украинской границы в Воронежской области России новый полевой лагерь русской армии.

Нынешние перемещения российских военных возле Украины являются самыми большими со времен боев за Дебальцево зимой 2015 года, пишет BBC News Украина.

"Мы фиксируем перемещения "псковских десантников" и мотострелковых подразделений - как, например, из Кемеровской области Сибири, так и Кавказа, из Дагестана. Также мы видим танковые соединения, которые движутся к границе с Украиной из центральной части России", - говорит руководитель CIT Руслан Левиев.

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По его словам, перечень вооружений, которые стягивают к границе, большой. Оружие больше наступательное, чем оборонное. Есть и ракетные системы залпового огня "Ураган", и "Град", и другие.

"С помощью видеозаписей местных жителей мы нашли один полевой лагерь под Воронежем. Люди гуляли в лесу и вышли на поле, где размещено большое количество тяжелой техники, в том числе танки. Это новый лагерь, который формируется в последние дни. Но уже достаточно большой. Местные жители говорят о том, что это поле длиной 3-4 километров, полностью заложенное техникой", - говорит руководитель CIT.

На видео наблюдается палаточный городок, полевой госпиталь и кухня. Это указывает на то, что это будет одно из мест, куда будут стягивать войска.

"Таких мест, очевидно, будет больше одного. Ведь в одном месте всю технику, которая двигается, не разместить. Также есть видео от очевидца с колонной в составе бронеавтомобилей "Тигр" и бортовых КамАЗов для перевозки людей. Еще и тех модификаций, которые обычно используются спецназом и разведкой", - добавляет Левиев.

По количеству личного состава, который сейчас перемещают, учитывая Крым, Воронежская, Ростовскую, Белгородскую области, то это примерно 20-25 тыс. военных.

"Но в целом трудно оценивать, ведь все, что мы видели, - это видео очевидцев движения колонн и поездов. И это лишь небольшая часть. Мы нашли один полевой лагерь и смотрим спутниковые снимки о том, как он формируется. Когда сформируется, то за спутниковыми снимками нам будет гораздо легче дать предварительную оценку того, сколько сил стянули к границе с Украиной", - говорит руководитель CIT .

По словам Левиева, такой масштаб переброски войск никак нельзя объяснить учениями, потому что, например, локальные учения, запланированные в Крыму и в целом Южном военном округе, уже завершились. И после этого не было отвода войск.

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"Новая техника продолжает прибывать. Мы не видим возвращение к местам постоянной дислокации. Стягивают войска не только из Южного военного округа, но и из Центрального и Западного. То есть это масштаб стратегических учений. А под такое определение подпадает лишь "Запад -2021" в сентябре. Поэтому заявления российских чиновников, что "это просто обучение" или "проверка боеготовности", не похожие на то, что мы видим", - говорит руководитель.

О войске технику на границе начался массовый вал в СМИ в последние 1,5-2 недели, когда стало понятно, что обучение уже прошли, а колонн техники все больше.

"А в последние дни стали появляться сообщения в соцсетях - как правило, от родственников или друзей военных - о том, что контрактников якобы отправляют "на Украину". Еще мы находили несколько аккаунтов в TikTok, где не совсем понятно, они это пишут серьезно, или шутят, но речь идет о том, что едут "на Украину" или "на Крым", или "впереди война"", - говорит Левиев.

Сообщений в прессе стало много. И уже немало российских чиновников начали об этом высказываться.

"Думаю, как минимум до послания президента России 21 апреля войска будут активно стягиваться к границе с Украиной. Были подозрительные слова Валентины Матвиенко, председателя Совета Федерации России, о том, что якобы после послания президента Совете Федерации надо будет что-то там быстро сделать. А к сфере Совета Федерации как раз входят вопросы применения российской армии за рубежом. Но пока мы все же придерживаемся версии, что все это игра мускулами. Мы не думаем, что состоятся боевые действия. Наверняка будут чаще небольшие локальные перестрелки на Донбассе. Полноценной горячей фазы войны мы не ждем на этот момент", - отметил руководитель CIT.

В течение прошлого месяца на фронте погибли 10 украинских военных. В последнее время из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге.

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