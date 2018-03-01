"Эти уроды - русские" - мать изнасилованной и убитой террористами школьницы рассказала подробности

14-летняя Ирина умерла от потери крови и асфиксии после изнасилования террористами ДНР. Фото из соцсетей

14-летнюю Ирину Максимову из Енакиево изнасиловали и убили россияне, которые приехали воевать на Донбасс с украинскими бойцами.

Об этом "Главреду" рассказала мать погибшей школьницы Виктория Максимова.

"Иру видела 23-го с утра. Она захотела поехать в Новоазовск, поздравить знакомого, который служит в девятом полку (боевик ДНР. - Gazeta.ua). Я не хотела ее отпускать, но она меня не послушала. Связь с ней прервалась 23-го вечером. А 24-го вечером мне сообщили, что нашли ее тело.

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По камерам видеонаблюдения сотрудники "полиции" обнаружили людей, с которыми видели мою дочь. Их задержали. Но через пару часов отпустили. У следователя я пыталась добиться правды. Он сжалился и дал мне их фамилии. Сказал: "Решай все же через Захарченко или прессу". Объяснил, что сверху сказали это дело замять. Похоже, что эти нелюди - россияне, а не наши местные, так и шум поднимать не хотят", - рассказала Виктория.

В оккупированном Енакиево боевики шумно отметили 23 февраля. Террористы ДНР жестоко изнасиловали и убили 14-летнюю девочку. Тело ребенка обнаружили в лесополосе недалеко от поселка Гусельщиково.