Эстония на Совбезе ООН: Россия не собирается прекращать огонь

Юргенсон назвал действия РФ в Украине атакой на международную безопасность. Фото: flickr.com

Сегодняшние боевые действия на Донбассе демонстрируют, что Российская Федерация не собирается прекращать свою агрессию против Украины.

Об этом заявил постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон на заседании Совета безопасности.

"Формирования, поддерживаемые Россией, снова атаковали Украину сегодня. Это большое нарушение Минских договоренностей, которое демонстрирует, что Россия не собирается прекращать огонь после встречи [нормандской четверки] в Париже. И это только один день, который демонстрирует то, что происходит в Украине последние шесть лет", - отметил Юргенсон.

Он подчеркнул, что за 6 лет Россия не изменила свою агрессивную политику и в дальнейшем нарушает международный закон, применяя свои войска на территории суверенной и независимой Украины.

Юргенсон вспомнил трагедию рейса МН17, когда российское оружие убило почти 300 человек.

"Напомню, что между Украиной и Россией есть больше 400 километров границы, которая не контролируется [Киевом]. Это позволяет свободное передвижение любого вооружения. Это атака на международную безопасность. Просим Россию соблюдать все договоренности, включая достигнутые в декабре во время нормандской встречи. Вывести все войска и остановить поддержку так называемых ЛНР и ДНР", - подчеркнул представитель Эстонии.

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