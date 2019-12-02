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Есть потери: сообщили последние новости с Донбасса

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Есть потери: сообщили последние новости с Донбасса
1 декабре подорвались 2 украинцев. Фото: freeradio.com.ua

1 декабря вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим тишины. Стреляли из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПІВНІЧ" оккупанты провели 2 обстрелы вблизи Новолуганское и Зайцевого. 5 вражеских обстрелов зафиксовалы в районе группировки "СХІД" неподалеку Лебединского, Новогригорьевки, Красногоровки, Павлополя, Широкино", - сообщают в штабе ООС.

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Кроме того, 1 декабря, во время выполнения боевого задания, на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались 2 украинских военных. Они получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

1 декабря на Донбассе во время выполнения боевой задачи по нейтрализации диверсионно-разведывательной группы российских оккупантов погибли двое украинских военных.

Диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил. С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, было применено очередной резерв

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