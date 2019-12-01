На Донбассе погибли двое украинских военных

Погибли военные на Донбассе. Фото: Укринформ

1 декабря на Донбассе во время выполнения боевой задачи по нейтрализации диверсионно-разведывательной группы российских оккупантов погибли двое украинских военных.

Диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил. С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, было применено очередной резерв, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил .

Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. В результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва.

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Напомним, разминированием в Донбассе занимаются около 600 саперов от правительственных и неправительственных организаций. От центральных органов исполнительной власти в процесс вовлечено 44 группы разминирования численностью 202 человека.