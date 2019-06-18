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вторник, 18 июня 2019 17:53

Есть один предатель: показали подозреваемых в сбивании Boeing рейса MH17 на Донбассе

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В Голландии назвали фамилии подозреваемых в деле сбивания Boeing рейса MH17 на Донбассе.

Одним из них оказался предатель Украины, пишет голландское телевидение Nieuwsuur, сообщает журналистка Светлана Самборская.

"Первое имя - Сергей Мецкаев. Он является командиром 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в Курске, Россия. В 2014 году он отправился с конвоем, который перевозил Бук, который сбил MH17, из базы в Курсе в район Миллерово, что недалеко от российско-украинской границы", - рассказала она.

В список попал и Иван Безъязыков, гражданина Украины, который предал ЗСУ и начал сотрудничать с оккупантами в 2014 году.

Автор: Светлана Самборская
  Причастный к трагедии на Донбассе боевик Вооруженных сил России
Причастный к трагедии на Донбассе боевик Вооруженных сил России

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В конце 2016 его схватила и допросила украинская полиция. Он арестован и находится под судом.

"Летом 2014 Безъязыков встретил двух россиян, связанные с перевозкой Бука из России в направлении места старта", - написала она.

Голландские СМИ отметили ще одного причастного к трагедии, это Сергей Дубинский по прозвищу Хмурый.

Автор: Светлана Самборская
  Сергей Дубинский по прозвищу Мрачный. Был руководителем специальной российской разведывательной службы, которая была сформирована в начале июля 2014 года и активно участвовала в гибридной войне в Восточной Украине. В его подразделении было около 300 человек. В прошлом Дубинский служил в русской армии в различных конфликтах, в частности, Афганистане
Сергей Дубинский по прозвищу Мрачный. Был руководителем специальной российской разведывательной службы, которая была сформирована в начале июля 2014 года и активно участвовала в гибридной войне в Восточной Украине. В его подразделении было около 300 человек. В прошлом Дубинский служил в русской армии в различных конфликтах, в частности, Афганистане

"Был руководителем специальной российской разведывательной службы, которая была сформирована в начале июля 2014 года и активно участвовала в гибридной войне в Восточной Украине. В его подразделении было около 300 человек. В прошлом Дубинский служил в русской армии в различных конфликтах, в частности, Афганистане ", - пишет журналистка.

В деле сбитого самолета также фигурирует имя Олега Поелатова, который был начальником разведывательно-диверсионного подразделения специальной российской разведывательной службы.

"Это тоже офицер ВС РФ, позывной Гюрза. Поелатов, в соответствии с перехваченным телефонным разговором, утром 17 июля 2014 года был отправлен на место старта ", - написала она.

Автор: Светлана Самборская
  Причастны к трагедии в Донбассе боевики Вооруженных сил России
Причастны к трагедии в Донбассе боевики Вооруженных сил России

В операции по уничтожению самолета задействовали 5 отделения спецслужбы российской разведки.

"Подразделение возглавлял гражданин Украины по имени Дмитрий Куприян по кличке Батя. Он был признан виновным и признался, что был руководителем подразделения сепаратистов, ответственного за транспорт. Роль Киприана, связанная с MH17, не поняла, но, поскольку штаб-квартирой этого подразделения был офис транспортной компании, которой принадлежала платформа, которая перевозила Бук, Киприан мог быть привлечен к перевозке", - говорится в сообщении.

Обнародуют данные первой четверки лиц, подозреваемых в сбивании Малазийского самолета Boeing, летевшего рейсом МН17.

После обнародования им вручат подозрения, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль

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