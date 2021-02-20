Есть 3 сценария решения конфликта на Донбассе - эксперт

В Украине существует три сценария решения конфликта на Донбассе. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В Украине сегодня существует 3 сценария решения конфликта на Донбассе.

Это - миротворцы, политическая договоренность и силовой вариант. Все остальное может быть интерпретацией этих трех сценариев или комбинированное применение. Так считает военный эксперт Олег Жданов.

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"Дальше, я думаю, ситуация на Донбассе существенно не изменится. Сценарий миротворцев отпадает, потому что нет официального признания факта войны. Без этого признания ООН не предоставит миротворцев. Силовой сценарий, как сказал главнокомандующий ВСУ, не рассматривается Вооруженными силами. Вообще, по своему функционалу, они должны были сделать уже с десяток вариантов освобождения силовым путем. И хотя бы один показать обществу, чтобы не только общество, но и внешние партнеры были в курсе того, что мы готовы к решению вопроса силовым путем", - отметил Жданов, передает "Украина 24".

Остается политический сценарий, но здесь нет существенного изменения позиции сторон.

Новое обострение ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса может состояться в конце весны 2021 года. Оно неизбежно. Кремль не оставит попытки продавить нас силой. Россия уже приняла решение по Донбассу.