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понедельник, 24 февраля 2020 09:15

Еще ребенок: показали паспорт ликвидированного боевика ЛНР

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В сети показали паспорт боевика ЛНР Андрея Лазарева, который погиб на Донбассе во время атаки наемников на позиции ВСУ в субботу, 22 февраля.

Погибшему было 19 лет. Это означает, что российское командование отправляет на смерть почти детей, сообщил журналист Андрей Цаплиенко. Он обратил внимание на то, что когда началась война, парню было 14-ть.

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"Наверное, тупик и пропаганда загоняли его, как шар на бильярдном столе в лузу, в "подразделения" наемников. Место рождения Чернухино, возле у Дебальцево. Кто знает, если бы пять лет назад Вооруженные Силы Украины не оставили Дебальцево, этот молодой человек остался бы жив. Судьба его была бы другой. Жаль", - написал Цаплиенко.

Автор: facebook.com/andriy.tsaplienko
  Паспорт боевика ЛНР Андрея Лазарева, который погиб на Донбассе во время атаки наемников на позиции ВСУ
Паспорт боевика ЛНР Андрея Лазарева, который погиб на Донбассе во время атаки наемников на позиции ВСУ

В ночь на 22 февраля при попытке прорыва вражеской диверсионно-разведывательной группы украинские военные ликвидировали наемника. Как отмечается, под огневым прикрытием из стрелкового оружия противник пытался пересечь позиции наших защитников вблизи населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине. Военные показали экипировку ликвидированного боевика, которая оказалась российского производства.

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Дата
24
февраля

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