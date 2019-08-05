"Еще одна зона отчуждения" - показали свежие фото оккупированного Донецкая

Фото: Twitter/Денис Казанский.

В сети показали свежие фото оккупированного Донецка.

На улицах практически нет людей, а сам город напоминает зону отчуждения. Соответствующие снимки в Twitter разместил журналист Денис Казанский.

"Донецк, центр. А где люди?" - говорится в подписи к фото.

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"Еще одна зона отчуждения благодаря России!", "Все на лакшери-курорт в Безымянное поехали. Лето. Пора отпусков", "Для "русского мира" люди - это лишний элемент", "Люди или на кладбище, или в окопах", "Зато как чисто, это они говорят", "Сиеста просто", "В очередях все на КПВВ", - пишут в комментариях.

В социальных сетях жители Донецка опубликовали фото ледовой арены "Дружба". С 2011-го и до начала боевых действий она была базой хоккейного клуба "Донбасс". В мае 2014-го здание подожгли. За 5 лет так называемые главари ДНР так не и восстановили ее.