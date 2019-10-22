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вторник, 22 октября 2019 11:35

ЕС не станет мстить Украине из-за Зеленского - евродепутат

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ЕС не станет мстить Украине из-за Зеленского - евродепутат
ЕС не изменит отношение к Украине из-за непрофессионализма президента Зеленского. Фото: Интерфакс-Украина

Отношение Европейского Союза к Украине не изменится из-за телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

"Я не думаю, что на это кто-обращает внимание. Я не знаю, позиция или это Германии в целом, но я не слышала, что кто-нибудь обеспокоен Зеленским в плане этого разговора. Это больше об Украине. Когда его политическая повестка дня такова, что не на пользу стране, то это имеет значение. Но этому телефонному разговору мы не будем уделять внимание", - сказала вице-президент делегации Европарламента в комитете Ассоциации "Украина-ЕС", депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель в интервью "Интерфакс-Украина".

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Она добавила, что страны Запада не станут отыгрываться на Украине из-за непрофессионализма президента Зеленского. Отметила его неосведомленность в вопросе помощи Украине.

"Возможно, он должен был читать свои бумаги лучше, возможно, он был плохо проинформирован Богданом (руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан. - Gazeta.ua). Может быть, он просто хотел произвести впечатление на Трампа. Почему он это сказал, мне неизвестно. В конце концов, это показывает непрофессионализм, и это тоже проблема Украины. Президенту неизвестно, как много денег он получает, от которой страны, от какого донора. Это очень тревожный сигнал", - подчеркнула она.

Вице-президент делегации Европарламента добавила, что антироссийские санкции продолжат, потому что Россия не выполнила ничего, за что бы их сняли.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан является опасным.

Об этом заявила депутат Европарламента, вице-президент комитета Ассоциации "Украина - ЕС" Виола фон Крамон-Таубадель в интервью "Інтерфакс-Україна".

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