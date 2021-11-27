"Ему было всего 29" - назвали имя убитого на Донбассе воина

Вчера, 26 ноября, в зоне проведения ООС от пули вражеского снайпера погиб старший солдат Алхасли Али Наиб из Харькова.
Ему было 29 лет, сообщил исполняющий обязанности главы Харьковской облгосадминистрации Александр Скакун в Facebook.
"Парня пытались спасти медики, но, к сожалению, не смогли. Ему было всего 29. Мои искренние соболезнования семье и близким. Вечная память!" – написал Скакун.
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Алхасли Али Наиб был старшим оператором 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693.
Служил в 54-й отдельной механизированной бригаде имени гетмана Ивана Мазепы.
За прошедшие сутки, 26 ноября, российские оккупанты дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Один раз – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В результате обстрела погиб украинский военный.
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