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вторник, 25 июня 2019 19:34

Эксперт рассказал, почему Россию вернули в ПАСЕ

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Эксперт рассказал, почему Россию вернули в ПАСЕ
Алексей Куропьятник эксперт по вопросам внешней политики и безопасности общественной организации "Майдан иностранных дел". Фото: Gazeta.ua

Возвращение россиян в ПАСЕ было вполне ожидаемым, поскольку конфликт касался денег.

Проблемы, которые теперь могут возникнуть, связаны с тем, что Украина с 2014 года не находится в состоянии войны, говорит в комментарии Gazeta.ua Алексей Куропятник эксперт по вопросам внешней политики и безопасности общественной организации "Майдан иностранных дел".

"25 ноября руководство Украины не выполнило внутреннее законодательство, регулирующее вопросы войны и мира. Это оставляет нас без тех аргументов, которые дают возможность мощно действовать в международных организациях. В 2014 году Украина оказалась в искаженном правовом поле. Этим Россия будет пользоваться и в дальнейшем", - говорит эксперт.

Возвращение России в ПАСЕ еще больше ослабит украинские позиции.

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"Исключение ПАСЕ было связано вообще не с тем, что РФ не выполняет свои обязательства, а с тем, что не платила взносы с 1996 года. Из-за этого в организации появился дисбаланс. Украина не могла заплатить тогда такую ​​сумму и ничего не предложила, чтобы не допустить возвращения русских. Теперь РФ использовала эту возможность и вернулась", - говорит.

Резолюцию за возвращение России в ПАСЕ в ночь на 25 июня единогласно поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции.

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