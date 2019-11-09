Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими

Жители Донбасса не доверяют президенту Украины Зеленскому. Фото: террористические СМИ

По результатам социологического опроса жители оккупированного Донбасса считают себя русскими.

Об этом сообщил политик Борис Бабин на своей странице в Facebook.

Он говорит, что это очень печальная статистика для Украины. Однако добавил, что в оккупированном Крыму не будет таких результатов.

"Отдельным, даже крайне одиозным украинским политикам (Шарий, Медведчук) доверяет чуть более 1% опрошенных (на первом месте по доверию - Путин, потом пропагандист Соловьев, затем - Скабеева). Заявлений президента Зеленского о Донбассе не доверяет более 70% опрошенных, его рейтинг доверия также на уровне 1%. Почти 80% опрошенных считают, что лучшим дальнейшим путем развития всей Украины является ее объединение с Россией. Ну и подавляющее большинство опрошенных смотреть украинское медиа даже при полной практической возможности, они категорически против участия в вы борах на ОРДЛО украинских политических сил (а эти выборы по их мнению должны быть после "провозглашения независимости" "республик"), они ждут финансирования восстановления региона от Украины, но только при условии контроля этих процессов со стороны РФ и "республик" ", - отметил Бабин.

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57,8% жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей считают себя гражданами Украины. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина".