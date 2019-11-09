Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими

 
Ексклюзивы
1/5
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 234
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 135
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
2 Просмотров: 936
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
1 Просмотров: 2556
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 423
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 846
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2052
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2196
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5148
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1710
Фото
Все фото
21
10
7
10
17
На восстановление нужны десятки лет: показали заповедник, оказавшийся под обстрелами
На восстановление нужны десятки лет: показали заповедник, оказавшийся под обстрелами
Один снаряд может превратить Авдеевку в зону экологического бедствия
Один снаряд может превратить Авдеевку в зону экологического бедствия
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
Показали мрачные фото Петровского на Донбассе
Показали мрачные фото Петровского на Донбассе
Разведение еще нет, а Петровское кишит боевиками
Разведение еще нет, а Петровское кишит боевиками
Видео
Все видео
Можем вернуться в любой момент - все детали о сегодняшнем отвода в Петровском
Можем вернуться в любой момент - все детали о сегодняшнем отвода в Петровском
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
Волонтеры жалуются, что их не пускают в зону разведения
Волонтеры жалуются, что их не пускают в зону разведения
Советник секретаря СНБО вступился за представителей боевиков
Советник секретаря СНБО вступился за представителей боевиков
Как в 1937-м: у волонтеров и добровольцев прошли массовые обыски
Как в 1937-м: у волонтеров и добровольцев прошли массовые обыски
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1125
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 828
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3663
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2052
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
09 ноября 2019
Просмотров: 81
Для людей
"У Швеції штрафи такі, що краще не жартувати. Можна влипнути на сотні, а то й тисячі євро. Краще дотримуватися правил: як написано, так і роби, ...
суббота, 09 ноября 2019 18:30

Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими

3 Комментировать
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими
Жители Донбасса не доверяют президенту Украины Зеленскому. Фото: террористические СМИ

По результатам социологического опроса жители оккупированного Донбасса считают себя русскими.

Об этом сообщил политик Борис Бабин на своей странице в Facebook.

Он говорит, что это очень печальная статистика для Украины. Однако добавил, что в оккупированном Крыму не будет таких результатов.

"Отдельным, даже крайне одиозным украинским политикам (Шарий, Медведчук) доверяет чуть более 1% опрошенных (на первом месте по доверию - Путин, потом пропагандист Соловьев, затем - Скабеева). Заявлений президента Зеленского о Донбассе не доверяет более 70% опрошенных, его рейтинг доверия также на уровне 1%. Почти 80% опрошенных считают, что лучшим дальнейшим путем развития всей Украины является ее объединение с Россией. Ну и подавляющее большинство опрошенных смотреть украинское медиа даже при полной практической возможности, они категорически против участия в вы борах на ОРДЛО украинских политических сил (а эти выборы по их мнению должны быть после "провозглашения независимости" "республик"), они ждут финансирования восстановления региона от Украины, но только при условии контроля этих процессов со стороны РФ и "республик" ", - отметил Бабин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Луганщине сбежал опасный грабитель

57,8% жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей считают себя гражданами Украины.

Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
3 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

3

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
ноября

Американцы и канадцы всю ночь были без электроэнергии

Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно

Самое читаемое
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
33
 Просмотров: 106710
Обезьяна &quot;усыновила&quot; бродячего щенка и носится с ним, как с родным
Обезьяна "усыновила" бродячего щенка и носится с ним, как с родным
7
 Просмотров: 20611
Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно
Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно
10
 Просмотров: 20268
В лесу нашли женщину без документов и памяти - ищут родных
В лесу нашли женщину без документов и памяти - ищут родных
4
 Просмотров: 11439
Неразлучные друзья: показали очаровательные фото овчарки с хорьком
Неразлучные друзья: показали очаровательные фото овчарки с хорьком
27
 Просмотров: 11097
Донбасс
В штабе заверили, что зимой разведения будет
В штабе заверили, что зимой разведения будет Просмотров: 18
С арестованным добровольцем Мазуром встретился консул
С арестованным добровольцем Мазуром встретился консул Просмотров: 207
На Луганщине сбежал опасный грабитель
На Луганщине сбежал опасный грабитель Просмотров: 405
Без давления России не обошлось: в Польше задержали нашего солдата-добровольца
Без давления России не обошлось: в Польше задержали нашего солдата-добровольца Просмотров: 1737
Сколько жителей оккупированного Донбасса считают себя гражданами Украины
Сколько жителей оккупированного Донбасса считают себя гражданами Украины Просмотров: 711
Больше всего комментируют
8
Комик Молочный заявил, что по Киеву ходят фашисты
6
На фронте горячо: пророссийские боевики палят по позициям ВСУ
5
Президент: "Свинарчук, Пашинский, Дубневич, Мыкытась. По ним будут приговоры"
5
Как выучить украинский язык. 10 советов от Порошенко
4
Притула отреагировал на скандал с Молочным
Голосов: 3546
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua