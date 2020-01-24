Эксперт объяснил, почему мир стал менее дружественным к Украине

На отношение мира к Украине влияет не Путин, а позиция Владимира Зеленского.
"Мировые лидеры подстраиваются под позицию Украины и действуют в зависимости от ситуации", - говорит военный эксперт Алексей Арестович.
Лидеры западных государств больше заинтересованы в своем благосостоянии.
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"Еще на этапе выбора Владимира Зеленского всем стало понятно, что толку не будет, потому что он не хочет воевать, а хочет мириться. Такая позиция им на руку, потому что у них страдает экономика и они с удовольствием на это согласились", - говорит он.
Президент Франции Эммануэль Макрон не считает войну на Донбассе причиной ухудшать с Россией отношения.
Добавил, что долго размышлял о возможности изменить отношение к Владимиру Путину, пишет французское издание RFI.
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