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вторник, 26 ноября 2019 18:06

Эксперт назвал сомнительные моенеты в истории агента Матюхи

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Эксперт назвал сомнительные моенеты в истории агента Матюхи
В Главном управлении разведки подтвердили выполнение Матюхой некоторых поручений. Фото: censor.net.ua

Официальная версия работы так называемого "мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в качестве агента под прикрытием вызывает сомнения. Хотя в ее пользу опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии факты, что он был доверенным лицом экс-руководителя Службы внешней разведки Николая Маломужа на президентских выборах 2014-го.

Об этом Gazeta.ua рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"В Горловке достаточно высокий уровень контрразведывательного режима соответствующих структур. Контрразведка подчинена одному из лидеров ДНР, подполковнику военной разведки РФ Игорю Безлеру. Задержания профессиональных украинских разведчиков об этом свидетельствуют. Украинские спецслужбы уполномочили их задачей ликвидировать самого Безлера. Впоследствии их передали украинской стороне.

Безлер в течение 4 месяцев работал в Горловке на должности исполняющего обязанности директора коммунального предприятия, которое напрямую ему подчинялось. Речь идет о комбинате ритуальных услуг. Также был руководителем службы безопасности промышленных предприятий, расположенных на территории Горловки и отдельных политических деятелей, которые входят в истеблишмент украинской политики. Безлер ознакомлен с вопросами безопасности", - говорит Снегирев.

Трудно предположить, что Матюха мог долгий период работать с Безлером и не быть разоблаченным, говорит эксперт.

"Он имел информацию о ближайшем окружении. Она в открытом доступе. Не было необходимости выносить в целом место пребывания агента. Жена Матюхи последние 5 лет жила на подконтрольной украинской власти территории. Работала в госучреждении. Закон о защите свидетелей в Украине не работает. Нет юридического основания по юридическому сопровождению свидетелей. Предоставленная информация Матюхи не может рассматриваться ни в Гаагском трибунале, ни во время Нормандской встречи. Возникают вопросы к соответствию этой версии ", - рассказал он.

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В Главном управлении разведки подтвердили выполнение Матюхой некоторых поручений. Он сказал, что 5 лет работал под прикрытием. Одна версия не совсем соответствует другой, подчеркнул эксперт.

Матюха был заместителем городского головы Горловки Евгения Клепа. Впоследствии Клепа арестовали за растрату имущества и держали в подвалах. Неудивительно, что у Безлера не было вопросов к ближайшему окружению Клепа.

"Обязанности мэра Матюха исполнял недолго - до трех дней. Владеть необходимым объемом информации не мог. Его роль в развитии структур так называемой компартии ДНР не слишком авторитетная. Компартия была недопущена к участию в последних "выборах". На ее главы были покушения. Свидетельствует о том, что главарь боевиков Пушилин и российские спецслужбы не рассматривают так называемых коммунистов как своих ближайших союзников.

В Кремле проектами самопровозглашенных республик руководит Владислав Сурков. Конфликт интересов внутри Кремля не более чем выдумка. Компартия России не имеет никакого влияния. Версия о ее ключевой роли в первую очередь выгодна России. Кто распространяет противоположную информацию, - играет на стороне врага. Россия в любой момент может заявить о том, что ответственность за локальный характер на постсоветском пространстве несут не ГРУ или ФСБ, а политическая партия. Это снимает ответственность с нее как страны-оккупанта, перекладывая ее на маргинальную партию, которая работает в юридическом поле РФ", - добавил он.

ГУР пыталось продемонстрировать эффективную работу своих сотрудников. Но цель не достигнута. Есть предположение, что неудачно проведенная информационно-психологическая операция была зеркальной ответом на переход экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова на сторону боевиков.

"Если спецоперация делалась в контексте возмездия, это объясняет характер появления такой информации и характер операции. Возникает вопрос целесообразности ее проведения. Информация должна быть конкретной", - резюмировал Снегирев.

Матюха заявил, что был украинским разведчиком и 5 лет работал среди боевиков, приобретая необходимую информацию в пользу Украины.

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