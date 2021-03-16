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Экс-главарю боевиков Плотницкому вынесли максимальный приговор

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Экс-главарю боевиков Плотницкому вынесли максимальный приговор
Плотницкого приговорили к пожизненному заключению - заочно. Фото: uapress.info

Приговор - пожизненное лишение свободы - вынесли бывшему главарю так называемой Луганской народной республики Игорю Плотницкому в Красногвардейском суде Днепра. Боевика осудили по делу о сбитом военно-транспортном самолете Ил-76 возле аэропорта Луганска в июне 2014 года.

Правда, приговор, который объявили Плотницкому - заочный, сообщает из зала суда Відкритий.

Боевик ЛНР находится в розыске. На том, чтобы назначить меру наказания в виде пожизненного заключения, настаивала прокуратура. Уголовное производство по делу рассматривали более 2 лет - с февраля 2018-го.

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Объем вердикта - около 130 ст. печатного текста, поэтому судьи зачитывали его 2 дня. Главная статья обвинения - совершение террористического акта.

Также Красногвардейский суд приговорил к пожизненному заключению пособников Плотницкого - командиров боевиков Андрея Патрушева и Александра Гуреева.

Приговор суда первой инстанции могут обжаловать в апелляции в течение 30 дней.

Военно-транспортный самолет Ил-76 из состава 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил ВСУ сбили ночью 14 июня 2014 года в 6 км от аэропорта Луганска. Погибли все, кто находился на борту - 40 украинских десантников и 9 членов экипажа.
Организовал теракт тогдашний командир незаконного вооруженного формирования "Заря" Игорь Плотницкий с группой сообщников. Тем же летом Плотницкий возглавил террористическую организацию ЛНР и был ее главарем до ноября 2017-го.

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