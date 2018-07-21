Экс-главарь боевиков исчез после того, как раскритиковал "ДНР" и Захарченко

На нескольких паблик террористов "ДНР" появилась информация о гибели одного из экс-главарей боевиков Игоря Безлера ( "Бес").
Однако, точной информации, которая б подтверждала или опровергала смерть террориста пока нет, передает NewsOboz.org.
Новость о гибели "Беса" вызвала ажиотаж в сети.
"Земля железобетоном!", "Есть в мире справедливость!" - писали пользователи.
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Однако, через короткое время, выяснилось, что сообщение фейковое. При этом СМИ отмечают, что Безлер и в действительности якобы несколько дней не появлялся на публике. Также отмечается, что накануне он приезжал в Донбасс, после чего обозвал нынешнего главаря террористов Александра Захарченко "придурком". В сети даже появился пост, где Безлер критикует "ДНР".
Служба безопасности Украины задержала диверсанта ДНР, который пытался взорвать грузовой поезд с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Злоумышленника обнаружили на железнодорожной станции "Основа" в Харькове.
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