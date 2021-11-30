Екатерина Луцик спасла жизнь более 200 военным

Екатерина Луцик полгода воевала в авдеевской промзоне. Фото: armyinform

Медик 25-летняя Екатерина Луцик из Хмельницкой области спасла жизнь более 200 украинских военных.

Она стала героиней третьей серии документального цикла "Сильна", которую покажут в воскресенье, 5 декабря, в 18:15 на общественном телеканале "UA: ПЕРВЫЙ".

"Из героинь цикла "Сильна" Екатерина Луцик - моя любимая. Интересная, многогранная и неоднозначная личность, меняется в течение фильма. С этим человеком произошло чрезвычайное количество драматических событий, в том числе трагических", - говорит продюсер Екатерина Феленюк.

Полгода Екатерина сражалась в авдеевской промзоне, одной из самых опасных горячих точек фронта. Исполняла обязанности руководительницы медицинской службы 122-го батальона 81-й аэромобильной бригады.

"О съемках этой серии можно сделать отдельный фильм. Каждая запланированная съемка имела свою историю с корректировками, вносимыми судьбой. Но нам удалось снять все запланированное. Собственно, это похоже на содержание третьей серии "Сильна": никогда не знаешь, что тебя ждет завтра. Однажды героиня нашего фильма принимает решение, меняющее ее жизнь и ее саму. И вот теперь мы снимаем о ней фильм", - рассказывает режиссер Снежана Потапчук.

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В авдеевской промзоне съемки проходили возле мемориала, где стоит расстрелянная медицинская машина, в которой ехала Катерина с водителем.

"Вместе со съемочной группой мы побывали в местах, воспоминания о которых я не забуду никогда - промка в Авдеевке - моя расстрелянная машина и позиции, на которых мы жили, - говорит Екатерина Луцик. - Я давно хотела попасть сюда, хотя боялась. Но интересно походить по нашим прежним позициям, где столько всего было. Там меня наполняли эмоции и воспоминания: дороги, которые знаю наизусть до сих пор; наша игра в теннис между обстрелами; мои первые седые волосы в 19, обнаруженные именно здесь; кофе, которым поили нас ребята на каждой позиции; наше "звездное небо". А также ранение, эвакуация и, к сожалению, потери. Меня часто спрашивают, не жалею ли о своем выборе добровольно пойти в армию. Я уверенно говорю, что нет. Пользы от меня на передовой было гораздо больше, чем в больнице".

Съемки проходили в родном городе героини Изяславе, Авдеевке и Киеве.

Премьера документального сериала о женщинах в контексте войны "Сильна" прошла в октябре. Героиней первой серии была Татьяна Гордейчук - жена Героя Украины генерала Игоря Гордейчука.