Двух оккупантов уничтожено, один ранен: боевики продолжают стрелять

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 31 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один боевую травму, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил... В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 13 раз. По данным разведки 29 июня двух оккупантов уничтожено и один ранен. С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Боевики попытались подорвать позиции бойцов 24 бригады у Марьинки в Донецкой области с помощью УР-83П - установки для разминирования.