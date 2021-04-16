Два российских корабля направляются к Черному морю

Российские корабли направляются к Черному морю. Фото: wz.lviv.ua

Большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога" держат курс к Черному морю.

"Военные корабли "Александр Отраковский" с бортом 031 и "Кондопога" с бортом 027, принадлежащих ВМС России, прошли через пролив Дарданеллы, взяли курс в Мраморное море", - сообщает CNN Türk.

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Этот маршрут предусматривает проход через Мраморное море, пролив Босфор и выход в Черное море.

Российская Федерация отправила в Черное море отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии. Они продолжили движение после остановки на рейде в Ростове-на-Дону. На пути по Волго-Донскому каналу, протяженностью более 100 км, боевые суда преодолели 13 шлюзов.