Дрон ОБСЕ зафиксировал танки и ракетные комплексы российских наемников

Дрон ОБСЕ обнаружил "Грады" и "Гвоздики" оккупантов. Фото: Facebook

Над территорией неподконтрольной правительству Украины беспилотник ОБСЕ зафиксировал вооружение боевиков, размещенное с нарушением линий отвода.

Вблизи Бугаевки обнаружили 2 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" 122-го калибра и 3 прицепные гаубицы Д-30 "Лягушка", сообщает штаб ООС.

У Садового находятся 2 единицы реактивных систем залпового огня БМ21 "Град".

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На полигоне вблизи также Бугаевки зафиксировали зенитно-ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10", 15 танков и 33 боевых бронированных машин. На 3 из них были установлены зенитные установки ЗУ-23.

У Мирного обнаружили 24 танка, 9 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" 122-го калибра и 6 прицепных гаубиц.

На полигоне вблизи Круглика зафиксировали 12 танков, а на полигоне неподалеку Миусинская - 11 танков. В Катериновке находятся 3 бронетранспортера БТР-80.

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. У Авдеевки и Песков боевики вели огонь из противотанковых гранатометов, а в пригороде Широкино применили крупнокалиберные пулеметы.