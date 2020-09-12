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Дрон ОБСЕ зафиксировал на Донбассе тяжелое вооружение боевиков

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Дрон ОБСЕ зафиксировал на Донбассе тяжелое вооружение боевиков
Во время наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат ОБСЕ зафиксировал на неподконтрольной правительству Украины территории ряд нарушений со стороны российско-оккупационных войск. Фото: pexels.com

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал вблизи линии соприкосновения на Донбассе минометы и самоходные артиллерийские системы оккупантов.

Об этом сообщает штаб ООС.

"Во время наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат ОБСЕ зафиксировал на неподконтрольной правительству Украины территории ряд нарушений со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

"В частности, замечено вооружение, размещенное с нарушением линии отвода: на полигоне вблизи населенного пункта Терновое Донецкой области установлено наличие 4 самоходных гаубиц (2С1" Гвоздика ", 122 мм), а на полигоне неподалеку Бугаевки на Луганщине - 16 самоходных гаубиц (2С1" Гвоздика "122 мм) и 12 буксируемых гаубиц (Д-30А "Лягушка", 122 мм)", - добавили в штабе.

В штабе отметили, что эти факты четко указывают на нарушение Минских соглашений и достигнутых 22 июля договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.

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"Вооруженные формирования РФ и в дальнейшем наращивают вооружения и военной техники в прямой близости к линии соприкосновения, раз демонстрируя устойчивое нежелание соблюдать Минских договоренностей и невыполнение взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы", - сказали в штабе ООС.

1 тыс. нарушений тишины от начала всеобъемлющего перемирия на Донбассе 27 июля насчитала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. В частности зафиксировали 173 взрыва, два неопределенные боеприпаса, что пролетели, 13 осветительных ракет и 812 очередей и выстрелов.

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