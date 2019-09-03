Доплавался: в России затонул танк с экипажем

Боевая машина заглохла находясь под водой. Фото: росзми

В российском городе Чита во время учений российских войск сломался танк.

Техника заглохла, находясь под водой, погиб военнослужащий, передает ТАСС.

"Во время выполнения планoвых занятий по вождению боевых машин с преодолением водной преграды на одном из полигонов в Забайкальском крае один из танков заглох под водой", - сказали в пресс-службе Восточного военного округа.

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Сообщается, что вместе с танком утонул опытный инструктор, который боролся за спасение боевой машины.

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